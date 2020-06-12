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В Княжичах подстрелили депутата райсовета: поссорились из-за детей

Пятница, 12 июня 2020, 17:38
В Княжичах подстрелили депутата райсовета: поссорились из-за детей

В селе Княжичи, недалеко от Киева, в результате конфликта между соседями получил огнестрельное ранение депутат Броварского районного совета.

Источник: пресс-служба полиции Киевской области

Дословно: "Конфликт между односельчанами возник на почве поведения малолетних детей. Во время инцидента отец ребенка совершил выстрелы в сторону своего соседа. Пострадавшим оказался депутат Броварского районного совета, у него ранение нижних конечностей".

Детали: В полиции сообщили, что получили сообщение о происшествии в 15 часов. На место происшествия прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции.

Отмечается, что в стрелка на месте происшествия изъяли газовое оружие, которое переделано на травматическое. Его направили на проведение экспертизы.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Пострадавшему депутату выдали постановление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени полученных телесных повреждений.

По ее результатам будет принято окончательное решение о квалификации и объявлено о подозрении нарушителю.

 
 

В соцсети сообщают, что конфликт произошел между депутатом Игорем Фирсовым и мужчиной по имени Павел Мацепа. За Мацепа заступился депутат Киевского облсовета Олег Кищук.

Украинская правда

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Темы: Броварыполиция
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