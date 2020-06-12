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СБУ викрила ексміліціонера, який шпигував для бойовиків

П'ятниця, 12 червня 2020, 18:05

У районі проведення операції Об`єднаних сил спецслужби викрили агента терористичної організації "ЛНР", який раніше працював в українській міліції.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними слідчих органів безпеки, ексспівробітник Дебальцівського міськвідділу міліції був завербований представником так званої розвідки "народної міліції "ЛНР", підконтрольної спецслужбам РФ.

За завданням кураторів колишній міліціонер збирав актуальну інформацію про сили та засоби українських військових формувань із району ООС, а також чисельність, особовий склад та маршрути пересування цих підрозділів.

Для цього він налагоджував знайомства з військовими та здійснював їх вивчення з метою вербування. Звіти зловмисник мав надсилати кураторам електронними каналами зв’язку.

Викрили його у Світлодарську, наразі тримають під вартою.

Українська правда
Теми: СБУшпигунствоДонбасокупація


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