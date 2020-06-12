СБУ поймала бывшего милиционера, который шпионил для боевиков

В районе проведения операции Объединенных сил спецслужбы разоблачили агента террористической организации "ЛНР", ранее работал в украинской милиции.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным следственных органов безопасности, экс-сотрудник Дебальцевского горотдела милиции был завербован представителем так называемой разведки "народной милиции "ЛНР", подконтрольной спецслужбам РФ.

По заданию кураторов бывший милиционер собирал актуальную информацию о силах и средствах украинских военных формирований в районе ООС, а также численность, личный состав и маршруты передвижения этих подразделений.

Для этого он налаживал знакомства с военными и осуществлял их изучения с целью вербовки. Отчеты злоумышленник отправлять кураторам по электронным каналам связи.

Разоблачили его в Светлодарске, пока держат под стражей.