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Британія запроваджуватиме контроль на кордоні з ЄС поетапно

П'ятниця, 12 червня 2020, 18:27

Велика Британія вирішила поетапно запроваджуватиме прикордонний контроль з Євросоюзом з 1 січня наступного року, змінивши початковий план, який передбачав повний митний та прикордонний контроль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд заявив, що протягом перших шести місяців 2021 року нові вимоги будуть вводитися поетапно, визнавши вплив COVID-19. Зараз британські компанії готуються до нових митних правил з найбільшим торговим партнером Британії.

Починаючи з 1 січня трейдери, що імпортують стандартні товари з ЄС, повинні будуть вести необхідний облік, але у них буде до шести місяців для заповнення митних декларацій.

У той час як тарифи на імпорт повинні будуть бути сплачені, платежі можуть бути відкладені до тих пір, поки не буде зроблена митна декларація. Подальші кроки будуть зроблені в квітні для тих, хто імпортує товари тваринного і рослинного походження, а до липня буде введена в дію повна система прикордонного контролю.

У лютому в Британії заявляли, що планують ввести контроль імпорту товарів ЄС на кордоні, як тільки закінчиться перехідний період після Brexit.

Компанії вже давно закликають уряд дати їм більше ясності щодо того, якими будуть нові прикордонні перевірки, а критики кажуть, що Британія не готова керувати своєю власною митною системою, не маючи ні персоналу, ні інфраструктури.

Уряд 12 червня офіційно заявив, що не буде продовжувати перехідний період, що почався після виходу Британії з блоку в січні, і поінформував про це ЄС.

Теми: Велика БританіяЄСкордон


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