Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія запроваджуватиме контроль на кордоні з ЄС поетапно

П'ятниця, 12 червня 2020, 18:27

Велика Британія вирішила поетапно запроваджуватиме прикордонний контроль з Євросоюзом з 1 січня наступного року, змінивши початковий план, який передбачав повний митний та прикордонний контроль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд заявив, що протягом перших шести місяців 2021 року нові вимоги будуть вводитися поетапно, визнавши вплив COVID-19. Зараз британські компанії готуються до нових митних правил з найбільшим торговим партнером Британії.

Починаючи з 1 січня трейдери, що імпортують стандартні товари з ЄС, повинні будуть вести необхідний облік, але у них буде до шести місяців для заповнення митних декларацій.

У той час як тарифи на імпорт повинні будуть бути сплачені, платежі можуть бути відкладені до тих пір, поки не буде зроблена митна декларація. Подальші кроки будуть зроблені в квітні для тих, хто імпортує товари тваринного і рослинного походження, а до липня буде введена в дію повна система прикордонного контролю.

У лютому в Британії заявляли, що планують ввести контроль імпорту товарів ЄС на кордоні, як тільки закінчиться перехідний період після Brexit.

Компанії вже давно закликають уряд дати їм більше ясності щодо того, якими будуть нові прикордонні перевірки, а критики кажуть, що Британія не готова керувати своєю власною митною системою, не маючи ні персоналу, ні інфраструктури.

Уряд 12 червня офіційно заявив, що не буде продовжувати перехідний період, що почався після виходу Британії з блоку в січні, і поінформував про це ЄС.

Теми: Велика БританіяЄСкордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Велика Британія
Ви – не Амазон, а ми – не полігон 
Воллес порівняв Шойгу й Герасимова з відомим дуетом коміків
Світоліна залишає Вімблдон
Останні новини
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
Усі новини...
Реклама: