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Великобритания будет вводить контроль на границе с ЕС поэтапно

Пятница, 12 июня 2020, 18:27

Великобритания решила поэтапно внедрять пограничный контроль с Евросоюзом с 1 января следующего года, изменив первоначальный план, который предусматривал полный таможенный и пограничный контроль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство заявило, что в течение первых шести месяцев 2021 года новые требования будут вводиться поэтапно, признавая влияние COVID-19. Сейчас британские компании готовятся к новым таможенным правилам с крупнейшим торговым партнером Великобритании.

Начиная с 1 января трейдеры, импортирующие стандартные товары из ЕС, должны будут вести необходимый учет, но у них будет до шести месяцев для заполнения таможенных деклараций.

В то время как тарифы на импорт должны будут быть оплачены, платежи могут быть отложены до тех пор, пока не будет произведена таможенная декларация. Дальнейшие шаги будут сделаны в апреле для тех, кто импортирует товары животного и растительного происхождения, а к июлю будет введена в действие полная система пограничного контроля.

В феврале в Великобритании заявляли, что планируют ввести контроль импорта товаров ЕС на границе, как только закончится переходный период после Brexit.

Компании уже давно призывают правительство дать им больше ясности относительно того, какими будут новые пограничные проверки, а критики говорят, что Великобритания не готова управлять своей собственной таможенной системой, не имея ни персонала, ни инфраструктуры.

Правительство 12 июня официально заявило, что не будет продлевать переходный период, начавшийся после выхода Британии из блока в январе, и сообщило об этом ЕС.

Темы: ВеликобританияЕСграница
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