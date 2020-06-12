Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пляжі у Києві ще не відкрили, але люди купаються і рятувальники вже чергують

П'ятниця, 12 червня 2020, 20:46
Пляжі у Києві ще не відкрили, але люди купаються і рятувальники вже чергують
Фото: Наш Киев

Купальний сезон у столиці станом на 12 червня офіційно не розпочався, але люди купаються, пляжі обробляють дезінфікуючими засобами, а рятувальники слідкують за безпекою на воді.

Джерело: речниця КП "Плесо" Яна Довгань у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Офіційний пляжний сезон, який би дозволяв киянам купатися, станом на 12 червня не розпочався. Він розпочнеться виключно тоді, коли санітарна служба візьме проби води, проведе всі аналізи, отримає результати і дасть відповідний висновок, чи вода у Дніпрі придатна до купання, а стан піску на пляжі – для приймання відвідувачів".  

Деталі: За її словами санітарна служба уже взяла проби води, результатів аналізів чекають у понеділок-вівторок.  Якщо результати будуть хорошими, то в Києві офіційно дозволять розпочати купальний сезон.

Довгань розповіла, що наразі КП "Плесо" отримало дозвіл від Київської адміністрації на відкриття пляжів лише як зон відпочинку. Водночас люди уже давно купаються у Дніпрі та столичних озерах.

Речник КП "Плесо" відзначила, що для безпеки киян, попри те, що сезон наразі не розпочався, на пляжах уже більше тижня працюють 24 пости рятувальників, відкрили медпункти і туалети з санітайзерами і одноразовими рушниками. 

Довгань відзначила, що міські лайфгарди уже навіть врятували кількох людей на воді.  

Крім того, на пляжах установили попереджувальні знаки, а лавки, душові, кабінки для перевдягання тощо у зонах відпочинку дезінфікують двічі на день.

Крім того, через гучномовці повідомляють про необхідність носити засоби індивідуального захисту, щоб попередити можливість зараження коронавірусом.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Київпляжікоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
Усі новини...
Реклама: