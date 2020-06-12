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Пляжі у Києві ще не відкрили, але люди купаються і рятувальники вже чергують

П'ятниця, 12 червня 2020, 20:46
Фото: Наш Киев

Купальний сезон у столиці станом на 12 червня офіційно не розпочався, але люди купаються, пляжі обробляють дезінфікуючими засобами, а рятувальники слідкують за безпекою на воді.

Джерело: речниця КП "Плесо" Яна Довгань у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Офіційний пляжний сезон, який би дозволяв киянам купатися, станом на 12 червня не розпочався. Він розпочнеться виключно тоді, коли санітарна служба візьме проби води, проведе всі аналізи, отримає результати і дасть відповідний висновок, чи вода у Дніпрі придатна до купання, а стан піску на пляжі – для приймання відвідувачів".  

Деталі: За її словами санітарна служба уже взяла проби води, результатів аналізів чекають у понеділок-вівторок.  Якщо результати будуть хорошими, то в Києві офіційно дозволять розпочати купальний сезон.

Довгань розповіла, що наразі КП "Плесо" отримало дозвіл від Київської адміністрації на відкриття пляжів лише як зон відпочинку. Водночас люди уже давно купаються у Дніпрі та столичних озерах.

Речник КП "Плесо" відзначила, що для безпеки киян, попри те, що сезон наразі не розпочався, на пляжах уже більше тижня працюють 24 пости рятувальників, відкрили медпункти і туалети з санітайзерами і одноразовими рушниками. 

Довгань відзначила, що міські лайфгарди уже навіть врятували кількох людей на воді.  

Крім того, на пляжах установили попереджувальні знаки, а лавки, душові, кабінки для перевдягання тощо у зонах відпочинку дезінфікують двічі на день.

Крім того, через гучномовці повідомляють про необхідність носити засоби індивідуального захисту, щоб попередити можливість зараження коронавірусом.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київпляжікоронавірус


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