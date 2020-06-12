Пляжи в Киеве еще не открыли, но люди купаются и спасатели уже дежурят

Купальный сезон в столице по состоянию на 12 июня официально не начался, но люди купаются, пляжи обрабатывают дезинфицирующими средствами, а спасатели следят за безопасностью на воде.

Источник: пресс-секретарь КП "Плесо" Яна Довгань в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Официальный пляжный сезон, который бы позволял киевлянам купаться, по состоянию на 12 июня не начался. Он начнется только тогда, когда санитарная служба возьмет пробы воды, проведет все анализы, получит результаты и даст соответствующее заключение, пригодна ли вода в Днепре для купания, а состояние песка на пляже – для приема посетителей".

Детали: По ее словам санитарная служба уже взяла пробы воды, результатов анализов ждут в понедельник-вторник. Если результаты будут хорошими, то в Киеве официально разрешат начать купальный сезон.

Довгань рассказала, что сейчас КП "Плесо" получило разрешение от Киевской администрации на открытие пляжей только как зон отдыха. В то же время люди уже давно купаются в Днепре и столичных озерах.

Пресс-секретарь КП "Плесо" отметила, что для безопасности киевлян, несмотря на то, что сезон пока не начался, на пляжах уже больше недели работают 24 поста спасателей, открыли медпункты и туалеты с санитайзерами и одноразовыми полотенцами.

Довгань отметила, что городские лайфгарды уже даже спасли несколько людей на воде.

Кроме того, на пляжах установили предупредительные знаки, а скамейки, душевые, кабинки для переодевания и т.д. в зонах отдыха дезинфицируют дважды в день.

Кроме того, через громкоговорители сообщают о необходимости носить средства индивидуальной защиты, чтобы предупредить возможность заражения коронавирусом.