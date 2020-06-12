У Франції загорівся атомний підводний човен

У п'ятницю на французькому атомному підводному човні, пришвартованому в середземноморському порту Тулон, спалахнула пожежа

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

В результаті пожежі, яка виникла близько 10:30 ранку на судні Perle, ніхто не постраждав. На борту не було ні ядерних матеріалів, ні зброї. Судно перебувало у доку на ремонті.

За запевненням місцевої префектури, дим від пожежі не був радіоактивним. На місці події перебували десятки пожежних, їм допомагали спеціалізовані групи і пожежне судно з Марселя. Вогонь вдалося взяти під контроль.

Про масштаб пошкоджень в результаті пожежі поки що не повідомляють.

Тулон - найбільша військово-морська база Франції, де розміщується більша частина французького флоту, включаючи авіаносець Шарль де Голль, атомні підводні човни та інші військові кораблі.