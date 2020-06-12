Все разделы
Укр / Рус

Во Франции загорелась атомная подлодка

Пятница, 12 июня 2020, 20:22

В пятницу на французской атомной подводной лодке, пришвартованной в средиземноморском порту Тулон, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В результате пожара, возникшего около 10:30 утра на судне Perle, никто не пострадал. На борту не было ни ядерных материалов, ни оружия. Судно находилось в доке на ремонте.

По заверениям местной префектуры, дым от пожара не был радиоактивным. На месте происшествия находились десятки пожарных, им помогали специализированные группы и пожарное судно из Марселя. Огонь удалось взять под контроль.

О масштабе повреждений в результате пожара пока не сообщается.

Тулон - крупнейшая военно-морская база Франции, где находится большая часть французского флота, включая авианосец Шарль де Голль, атомные подводные лодки и другие военные корабли.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду

Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом

COVID-19 в Украине: 656 новых случаев, 171 выздоровление за сутки

В Украине возобновляется международное авиасообщение

Участница ультрамарафона, которую нашли через 8 часов, умерла

Адвокат заявил о коронавирусе у фигуранта дела о взятке НАБУ и САП

Все главные новости...
Последние новости
13:52
Стефанишина дала положительный прогноз относительно безвиза после пандемии
13:51
В полиции полагают, что повредить панно мемориального комплекса в Сваляве могла погода
13:45
ВАКС вынес первый тюремный приговор
13:40
"Укрпочта" получила грант на 80 тысяч долларов для закупки платежных терминалов в села
13:14
После получения нового статуса в НАТО Украина стремится к членству – Стефанишина
13:14
Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду
13:12
Директор школы узнала о COVID-19 у себя и все же пошла на работу
13:06
В Минцифры проверяют мобильный интернет в столице и просят киевлян помочь
12:50
Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом
12:48
Технические проблемы с пробным ВНО: в министерстве рассказали, куда обращаться за помощью
Все новости...