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Во Франции загорелась атомная подлодка

Пятница, 12 июня 2020, 20:22

В пятницу на французской атомной подводной лодке, пришвартованной в средиземноморском порту Тулон, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В результате пожара, возникшего около 10:30 утра на судне Perle, никто не пострадал. На борту не было ни ядерных материалов, ни оружия. Судно находилось в доке на ремонте.

По заверениям местной префектуры, дым от пожара не был радиоактивным. На месте происшествия находились десятки пожарных, им помогали специализированные группы и пожарное судно из Марселя. Огонь удалось взять под контроль.

О масштабе повреждений в результате пожара пока не сообщается.

Тулон - крупнейшая военно-морская база Франции, где находится большая часть французского флота, включая авианосец Шарль де Голль, атомные подводные лодки и другие военные корабли.

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