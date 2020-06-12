У Дніпрі за декілька хвилин випала півторамісячна норма опадів – міськрада
П'ятниця, 12 червня 2020, 23:22
У Дніпрі в п’ятницю за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів
Джерело: заступник міського голови Михайло Лисенко у Facebook
Пряма мова Лисенка: "П'ятдесят сім дерев, що впали. Через це 14 обривів ліній електротранспорту та ще 12 ліній електропостачання Міськсвітла. Три лікарні без електропостачання.
За 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів".
Деталі: Деревами пошкоджені сім транспортних засобів містян.
Нагадаємо: 11 червня у Львові пройшла сильна злива з градом, дощем та блискавками – вулиці затоплені, автівки стояли у заторах.
Під час того буревію загинула жінка.
Українська правда