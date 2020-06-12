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У Дніпрі за декілька хвилин випала півторамісячна норма опадів – міськрада

П'ятниця, 12 червня 2020, 23:22
У Дніпрі за декілька хвилин випала півторамісячна норма опадів – міськрада

У Дніпрі в п’ятницю за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів

Джерело: заступник міського голови Михайло Лисенко у Facebook

Пряма мова Лисенка: "П'ятдесят сім дерев, що впали. Через це 14 обривів ліній електротранспорту та ще 12 ліній електропостачання Міськсвітла. Три лікарні без електропостачання.

За 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів".

Деталі: Деревами пошкоджені сім транспортних засобів містян.

Нагадаємо: 11 червня у Львові пройшла сильна злива з градом, дощем та блискавками – вулиці затоплені, автівки стояли у заторах.

Під час того буревію загинула жінка.

Українська правда
Теми: Дніпропогода
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