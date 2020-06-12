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В Днепре за несколько минут выпала полуторамесячная норма осадков – горсовет

Пятница, 12 июня 2020, 23:22
В Днепре за несколько минут выпала полуторамесячная норма осадков – горсовет

В Днепре в пятницу за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков

Источник: заместитель городского главы Михаил Лысенко в Facebook

Прямая речь Лысенко: "Пятьдесят семь упавших деревьев. Из-за этого 14 обрывов линий электротранспорта и еще 12 линий электроснабжения Горсвета. Три больницы без электроснабжения.

За 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков".

Детали: Упавшими деревьями повреждены семь транспортных средств горожан.

Напомним: 11 июня во Львове прошел сильный ливень с градом, дождем и молниями - улицы затоплены, машины стояли в пробках.

Во время того урагана погибла женщина.

Украинская правда
Темы: Днепрпогода
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