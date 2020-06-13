Усі розділи
Укр / Рус

Авіакомпанія Lufthansa пропонуватиме пасажирам тестування на COVID-19

Субота, 13 червня 2020, 06:11

Німецька авіакомпанія Lufthansa буде пропонувати своїм клієнтам можливість пройти тест на коронавірус. 

Джерело: DW

Деталі: Планується, що послугу можуть запровадити в червні або на початку липня. Тестувати планують пасажирів в аеропортах Франкфурта та Мюнхена, які є основними для Lufthansa. 

У свою чергу, досліджуватимуть зразки відповідні центри фірм-партнерів авіакомпанії. На визначення результатів тестування може піти до чотирьох годин. 

Як додали у  Lufthansa, вказана пропозиція є досить актуальною для тих пасажирів, хто прямує до країн, де вимагають показати результати тесту. 

Окрім того, авіакомпанія вивчає можливість запровадження нової послуги щодо вільного місця у середньому ряду для клієнтів економ-класу дальніх рейсів. Вказана послуга буде платною.

Нагадаємо:

  • Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила, що скоротить 22 000 робочих місць на тлі боротьби з різким падінням авіаперевезень, викликаним пандемією коронавірусу.

Українська правда
Теми: авіакоронавірусНімеччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тимошенко підтримає Ляшка на виборах до Ради

Запрацювали пункти пропуску з окупованим Кримом

COVID-19 в Україні: 656 нових випадків, 171 одужання за добу

В Україні відновлюється міжнародне авіасполучення

Учасниця ультрамарафону, яку знайшли через 8 годин, померла

Адвокат заявив про коронавірус у фігуранта справи про хабар НАБУ і САП

Усі головні новини...
авіа
Пункти пропуску в аеропортах: "Бориспіль" оприлюднив правила перетину кордону
Українці з 15 червня зможуть їздити до Албанії, США, Туреччини і Британії
Уряд дозволив в’їзд іноземцям
Останні новини
13:52
Стефанішина дала позитивний прогноз щодо безвізу після пандемії
13:51
У поліції думають, що пошкодити панно меморіального комплексу в Сваляві могла погода
13:45
ВАКС виніс перший тюремний вирок
13:40
"Укрпошта" отримала грант на 80 тисяч доларів для закупівлі платіжних терміналів у села
13:14
Після отримання нового статусу в НАТО Україна прагне членства - Стефанішина
13:14
Тимошенко підтримає Ляшка на виборах до Ради
13:12
Директорка школи дізналася про COVID-19 у себе і все ж пішла на роботу
13:06
У Мінцифри перевіряють мобільний інтернет у столиці та просять киян допомогти
12:50
Запрацювали пункти пропуску з окупованим Кримом
12:48
Технічні проблеми із пробним ЗНО: у міністерстві розповіли, куди звертатися за допомогою
Усі новини...