Авиакомпания Lufthansa будет предлагать пассажирам тестирование на COVID-19
Немецкая авиакомпания Lufthansa будет предлагать своим клиентам возможность пройти тест на коронавирус.
Источник: DW
Детали: Планируется, что услугу могут ввести в июне или в начале июля. Тестировать планируют пассажиров в аэропортах Франкфурта и Мюнхена, которые являются основными для Lufthansa.
В свою очередь, исследовать образцы будут соответствующие центры фирм-партнеров авиакомпании. На определение результатов тестирования может уйти до четырех часов.
Как добавили в Lufthansa, указанное предложение является весьма актуальным для тех пассажиров, которые направляются в страны, где требуют показать результаты теста.
Кроме того, авиакомпания изучает возможность внедрения новой услуги по свободному месту в среднем ряду для клиентов эконом-класса дальних рейсов. Указанная услуга будет платной.
Напомним:
- Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что сократит 22 000 рабочих мест на фоне борьбы с резким падением авиаперевозок, вызванным пандемией коронавируса.