В Україні в суботу грози, град і шквали – ДСНС

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні.

Джерело: сайт ДСНС

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, вдень 13 червня на більшій частині території країни грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі".

Деталі: ДСНС також повідомляє, що у суботу в Житомирській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Чернігівській та Вінницькій областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Крім того, прогнозується підвищення рівнів води.

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, впродовж 14 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,5 - 1,5 м, на окремих дiлянках до 2 м; мiсцями вихiд води на заплаву, можливе початкове затоплення с/г угiдь, об"єктiв прирiчковоi iнфраструктури, формування значного мiсцевого та схилового стоку; в горах ймовірне утворення локальних селевих потоків.

13-15 червня на р. Стохiд смт Любешiв (Волинська обл.) при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-5 см можливе часткове затоплення с/г угiдь".