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В Украине в субботу грозы, град и шквалы – ГСЧС

Суббота, 13 июня 2020, 08:25
В Украине в субботу грозы, град и шквалы – ГСЧС

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, днем ​​13 июня на большей части территории страны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди".

Детали: ГСЧС также сообщает, что в субботу в Житомирской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Черниговской и Винницкой областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, прогнозируется повышение уровня воды.

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, в течение 14 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2 м; местами выход воды на пойму, возможно первоначальное затопления с/х угодий, объектов приречной инфраструктуры, формирование значительного местного и склонного стока; в горах вероятно образование локальных селевых потоков.

13-15 июня на р. Стоход пгт Любешов (Волынская обл.) при дальнейшем повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1-5 см возможно частичное затопление с/х угодий".

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС
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