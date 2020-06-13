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Київ планує повністю перейти на очищення води без хлору за 2 роки

Субота, 13 червня 2020, 08:55

"Київводоканал" планує вже через 2–2,5 роки повністю відмовитись від використання хлору для знезараження питної води та перейти на більш сучасні та безпечні технології та реагенти.

Джерело: генеральний директор ПрАТ "АК "Київводоканал" Дмитро Новицький під час прес-заходу на водопровідній насосній станції "Мінська", у ході якого було продемонстроване нове обладнання з виробництва гіпохлориту, сайт КМДА

Деталі: Водопровідна насосна станція "Мінська" – вже тринадцята з чотирнадцяти діючих артезіанських водопровідних насосних станцій, що переведені на нову технологію знезараження води за допомогою гіпохлориту натрію.

Новицький також нагадав, що невдовзі і Дніпровська станція відмовиться від використання рідкого хлору і перейде на більш сучасний і безпечний реагент – діоксид хлору.

Після цього "Київводоканал" перейде до модернізації Деснянської водопровідної станції, яка постачає 65% води місту, та підбору оптимальної технології знезараження деснянської води.

Пряма мова Новицького: "Враховуючи той досвід, що у нас є, я вважаю, що протягом двох років можна перейти на нову технологію і на Деснянській станції".

Передісторія:

  • Київська влада почала думати про заміну хлору для очищення води у 2014 році.
  • У грудні 2014 року мер Києва Віталій Кличко запевняв, що у 2015 році більшість київських водопровідних станцій обладнають сучасним очисним обладнанням, і більшість киян зможуть пити безпечну воду з-під крана.

Українська правда
Теми: Київвода


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