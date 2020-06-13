Киев планирует полностью перейти на очистку воды без хлора за 2 года

"Киевводоканал" планирует уже через 2-2,5 года полностью отказаться от использования хлора для обеззараживания питьевой воды и перейти на более современные и безопасные технологии и реагенты.

Источник: генеральный директор ЗАО "АК "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий во время пресс-мероприятия на водопроводной насосной станции "Минская", в ходе которого было продемонстрировано новое оборудование по производству гипохлорита, сайт КГГА

Детали: Водопроводная насосная станция "Минская" – уже тринадцатая из четырнадцати действующих артезианских водопроводных насосных станций, которые переведены на новую технологию обеззараживания воды с помощью гипохлорита натрия.

Новицкий также напомнил, что вскоре и Днепровская станция откажется от использования жидкого хлора и перейдет на более современный и безопасный реагент – диоксид хлора.

После этого "Киевводоканал" перейдет к модернизации Деснянской водопроводной станции, которая поставляет 65% воды городу, и подбора оптимальной технологии обеззараживания деснянской воды.

Прямая речь Новицкого: "Учитывая тот опыт, который у нас есть, я считаю, что в течение двух лет можно перейти на новую технологию и на Деснянской станции".

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