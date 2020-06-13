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Кабмін заборонив пробне ЗНО

Субота, 13 червня 2020, 10:22

Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО, яке планувалося на 15 і 17 червня.

Джерело: постанова Кабміну, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Пряма мова Степанова: "Було скасовано проведення пробного ЗНО, яке передбачалося 15 червня цього року".

Деталі: Згідно з постановою Кабміну від 12 червня, внесено зміни до постанови № 392 про встановлення в Україні карантину.

Вони передбачають, що в підпункті 4 пункту 3 постанови, що забороняє відвідування закладів освіти її здобувачами, окрім ряду випадків, вилучено слово "пробному".

Тобто тепер на час карантину заборонено відвідування закладів освіти її здобувачами, крім участі "у зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів "КРОК", а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та проведення підготовки судноводіїв малих/маломірних суден".

Довідка: Пробне ЗНО в Україні не обов'язкове. Це платна послуга, яка мала на меті дати можливість краще підготуватися до основної сесії ЗНО. Результати пробного ЗНО не враховувалися при вступі до вищих навчальних закладів.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівосвітакарантин


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