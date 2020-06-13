Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін заборонив пробне ЗНО

Субота, 13 червня 2020, 10:22
Кабмін заборонив пробне ЗНО

Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО, яке планувалося на 15 і 17 червня.

Джерело: постанова Кабміну, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Пряма мова Степанова: "Було скасовано проведення пробного ЗНО, яке передбачалося 15 червня цього року".

Деталі: Згідно з постановою Кабміну від 12 червня, внесено зміни до постанови № 392 про встановлення в Україні карантину.

Вони передбачають, що в підпункті 4 пункту 3 постанови, що забороняє відвідування закладів освіти її здобувачами, окрім ряду випадків, вилучено слово "пробному".

Тобто тепер на час карантину заборонено відвідування закладів освіти її здобувачами, крім участі "у зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів "КРОК", а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та проведення підготовки судноводіїв малих/маломірних суден".

Довідка: Пробне ЗНО в Україні не обов'язкове. Це платна послуга, яка мала на меті дати можливість краще підготуватися до основної сесії ЗНО. Результати пробного ЗНО не враховувалися при вступі до вищих навчальних закладів.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Кабінет міністрівосвітакарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
Усі новини...
Реклама: