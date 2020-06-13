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Кабмин запретил пробное ВНО

Суббота, 13 июня 2020, 10:22
Кабмин запретил пробное ВНО

Кабинет министров отменил проведение в Украине пробного ВНО, которое планировалось на 15 и 17 июня.

Источник: постановление Кабмина, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь Степанова: "Было отменено проведение пробного ВНО, которое предполагалось 15 июня этого года".

Детали: Согласно постановлению Кабмина от 12 июня, внесены изменения в постановление № 392 об установлении в Украине карантина.

Они предполагают, что в подпункте 4 пункта 3 постановления, запрещающего посещение учебных заведений, кроме ряда случаев, изъято слово "пробном".

То есть теперь на время карантина запрещено посещение учебных заведений ее соискателями, кроме участия "во внешнем независимом оценивании, государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, вступительных испытаниях, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном испытании, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК", а также осуществления подтверждения квалификации моряков, проведения подготовки моряков, членов экипажей торговых судов, в том числе тех, которые осуществляют плавание по внутренним водным путям Украины, и проведения подготовки судоводителей малых/маломерных судов".

Справка: Пробное ВНО в Украине не обязательно. Это платная услуга, которая имела целью дать возможность лучше подготовиться к основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не учитывались при поступлении в высшие учебные заведения.

Катерина Тищенко, УП

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Темы: Кабинет министровобразованиекарантин
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