Все разделы
Укр / Рус

Кабмин запретил пробное ВНО

Суббота, 13 июня 2020, 10:22

Кабинет министров отменил проведение в Украине пробного ВНО, которое планировалось на 15 и 17 июня.

Источник: постановление Кабмина, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь Степанова: "Было отменено проведение пробного ВНО, которое предполагалось 15 июня этого года".

Детали: Согласно постановлению Кабмина от 12 июня, внесены изменения в постановление № 392 об установлении в Украине карантина.

Они предполагают, что в подпункте 4 пункта 3 постановления, запрещающего посещение учебных заведений, кроме ряда случаев, изъято слово "пробном".

То есть теперь на время карантина запрещено посещение учебных заведений ее соискателями, кроме участия "во внешнем независимом оценивании, государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, вступительных испытаниях, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном испытании, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК", а также осуществления подтверждения квалификации моряков, проведения подготовки моряков, членов экипажей торговых судов, в том числе тех, которые осуществляют плавание по внутренним водным путям Украины, и проведения подготовки судоводителей малых/маломерных судов".

Справка: Пробное ВНО в Украине не обязательно. Это платная услуга, которая имела целью дать возможность лучше подготовиться к основной сессии ВНО. Результаты пробного ВНО не учитывались при поступлении в высшие учебные заведения.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Кабинет министровобразованиекарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин запретил пробное ВНО

Антирекорд: в Украине более 750 случаев коронавируса за сутки

Зеленский переходит в онлайн и отменяет поездки из-за COVID-19 в жены

фотоРуководителям НАБУ и САП предлагали $6 млн за закрытие дела Злочевского – источники

Украина полностью получила 2,1 миллиарда долларов первого транша от МВФ

У жены президента Украины обнаружили коронавирус

Все главные новости...
Кабинет министров
В правительстве объяснили, что даст Украине статус партнера расширенных возможностей НАТО
Рада рассмотрит новую Программу действий правительства на следующей неделе
Следующим премьером будет Ехануров. Но не скоро
Последние новости
10:57
В Минздраве назвали причину рекордной заболеваемости COVID-19
10:41
Министр финансов поставил задачу главам таможни и налоговой, пригрозил увольнением
10:22
Кабмин запретил пробное ВНО
09:52
Иран официально попросил Францию расшифровать "черные ящики" самолета МАУ
09:34
Польша открыла границы для всех соседних стран ЕС
09:29
В Киеве больше всего новых случаев коронавируса – на Оболони
09:07
Антирекорд: в Украине более 750 случаев коронавируса за сутки
08:55
Киев планирует полностью перейти на очистку воды без хлора за 2 года
08:25
В Украине в субботу грозы, град и шквалы – ГСЧС
08:00
Главные новости пятницы и ночи: коронавирус у Зеленской, въезд иностранцев
Все новости...