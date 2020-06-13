Кабмін дозволив в'їзд іноземців і скасував обсервацію для людей з ОРДЛО і Криму

Кабінет міністрів скасував заборону на в'їзд іноземців в Україну, послабив правила обсервації для осіб, що приїжджають з-за кордону, а також скасував її для тих, хто прибуває з ОРДЛО та Криму.

Джерело: пресслужба Кабміну, Державна прикордонна служба

Деталі: Згідно з постановою Кабміну № 477 від 12 червня, втратило чинність розпорядження уряду щодо тимчасової заборони в’їзду в Україну іноземців.

Відтак, іноземні громадяни та особи без громадянства зможуть перетинати державний кордон на в’їзд в Україну з моменту набуття чинності постанов Кабміну від 12 червня № 477 та № 480 за умови наявності законних підстав для в'їзду, визначених законом "Про прикордонний контроль" та дотримання санітарно-епідеміологічних норм.

Постанова № 480 від 12 червня передбачає, що іноземці та особи без громадянства (крім тих, які постійно проживають на території України або яких визнано біженцями, або які потребують додаткового захисту) не можуть перетинати державний кордон без наявного полісу страхування витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією.

Водночас обов'язкову обсервацію мають пройти лише ті особи, які прибувають з країн або є громадянами (підданими) країн із значним поширенням COVID-19.

При цьому скасовується вимога обов’язкової обсервації для осіб, які в’їжджають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, після відновлення пропуску осіб через КПВВ.

Згідно з постановою, необхідно передбачити обов’язкову наявність у контрольних пунктах місць або приміщень для проведення медичного огляду.

Документом також передбачається додаткова підстава для відмови в пропуску осіб під час виїзду з ОРДЛО, а саме те, що у період дії карантину особа не надала згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" до виїзду з тимчасово окупованих територій через контрольний пункт.