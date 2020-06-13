Все разделы
Укр / Рус

Кабмин разрешил въезд иностранцев и отменил обсервацию для людей из ОРДЛО и Крыма

Суббота, 13 июня 2020, 13:36

Кабинет министров отменил запрет на въезд иностранцев в Украину, ослабил правила обсервации для лиц, приезжающих из-за рубежа, а также отменил ее для тех, кто прибывает из ОРДЛО и Крыма.

Источник: пресс-служба Кабмина, Государственная пограничная служба

Детали: Согласно постановлению Кабмина № 477 от 12 июня, утратило силу распоряжение правительства о временном запрете въезда в Украину иностранцев.

Следовательно, иностранные граждане и лица без гражданства смогут пересекать государственную границу на въезд в Украину с момента вступления в силу постановления Кабмина от 12 июня № 477 и № 480 при наличии законных оснований для въезда, определенных законом "О пограничном контроле" и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Постановление № 480 от 12 июня предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства (кроме постоянно проживающих на территории Украины или признанные беженцами, или которые нуждаются в дополнительной защите) не могут пересекать государственную границу без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией.

В то же время обязательную обсервацию должны пройти только те лица, которые прибывают из стран или являются гражданами (подданными) стран с широким распространением COVID-19.

При этом отменяется требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, после восстановления пропуска лиц через КПВВ.

Согласно постановлению, необходимо предусмотреть обязательное наличие в контрольных пунктах мест для проведения медицинского осмотра.

Документом также предусматривается дополнительное основание для отказа в пропуске лиц во время выезда из ОРДЛО, а именно то, что в период действия карантина лицо не дала согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома" до выезда из временно оккупированных территорий через контрольный пункт.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровкарантинОРДЛОграница


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин разрешил въезд иностранцев и отменил обсервацию для людей из ОРДЛО и Крыма

Взятка руководителям НАБУ и САП: дело хотели закрыть ко дню рождения Злочевского

В Минздраве назвали причину рекордной заболеваемости COVID-19

Кабмин запретил пробное ВНО

Антирекорд: в Украине более 750 случаев коронавируса за сутки

Зеленский переходит в онлайн и отменяет поездки из-за COVID-19 в жены

Все главные новости...
Кабинет министров
Кабмин запретил пробное ВНО
В правительстве объяснили, что даст Украине статус партнера расширенных возможностей НАТО
Рада рассмотрит новую Программу действий правительства на следующей неделе
Последние новости
15:02
Возле Пищевика ранен украинский военный
14:56
Число заразившихся коронавирусом в Польше превысило 29 тысяч
14:53
SpaceX запустила на орбиту еще 58 микроспутников
14:41
Резников и Ермак сдали тесты на коронавирус
14:19
Байдены не фигурируют в деле о взятке НАБУ и САП – Холодницкий
14:13
Аэропорт "Борисполь" возобновляет работу
13:52
Депутат Бундестага ездил в Крым на переизбрание Путина за счет Росии
13:36
Кабмин разрешил въезд иностранцев и отменил обсервацию для людей из ОРДЛО и Крыма
13:22
Авиакомпания Lufthansa будет предлагать пассажирам тестирование на COVID-19
13:01
Из ОРДЛО прибывают абитуриенты, которые не знали об отмене пробного ВНО
Все новости...