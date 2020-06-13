Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин разрешил въезд иностранцев и отменил обсервацию для людей из ОРДЛО и Крыма

Суббота, 13 июня 2020, 13:36
Кабмин разрешил въезд иностранцев и отменил обсервацию для людей из ОРДЛО и Крыма

Кабинет министров отменил запрет на въезд иностранцев в Украину, ослабил правила обсервации для лиц, приезжающих из-за рубежа, а также отменил ее для тех, кто прибывает из ОРДЛО и Крыма.

Источник: пресс-служба Кабмина, Государственная пограничная служба

Детали: Согласно постановлению Кабмина № 477 от 12 июня, утратило силу распоряжение правительства о временном запрете въезда в Украину иностранцев.

Следовательно, иностранные граждане и лица без гражданства смогут пересекать государственную границу на въезд в Украину с момента вступления в силу постановления Кабмина от 12 июня № 477 и № 480 при наличии законных оснований для въезда, определенных законом "О пограничном контроле" и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Постановление № 480 от 12 июня предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства (кроме постоянно проживающих на территории Украины или признанные беженцами, или которые нуждаются в дополнительной защите) не могут пересекать государственную границу без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией.

В то же время обязательную обсервацию должны пройти только те лица, которые прибывают из стран или являются гражданами (подданными) стран с широким распространением COVID-19.

При этом отменяется требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, после восстановления пропуска лиц через КПВВ.

Согласно постановлению, необходимо предусмотреть обязательное наличие в контрольных пунктах мест для проведения медицинского осмотра.

Документом также предусматривается дополнительное основание для отказа в пропуске лиц во время выезда из ОРДЛО, а именно то, что в период действия карантина лицо не дала согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома" до выезда из временно оккупированных территорий через контрольный пункт.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровкарантинОРДЛОграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
Все новости...
Реклама: