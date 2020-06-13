Кабмин разрешил въезд иностранцев и отменил обсервацию для людей из ОРДЛО и Крыма

Кабинет министров отменил запрет на въезд иностранцев в Украину, ослабил правила обсервации для лиц, приезжающих из-за рубежа, а также отменил ее для тех, кто прибывает из ОРДЛО и Крыма.

Источник: пресс-служба Кабмина, Государственная пограничная служба

Детали: Согласно постановлению Кабмина № 477 от 12 июня, утратило силу распоряжение правительства о временном запрете въезда в Украину иностранцев.

Следовательно, иностранные граждане и лица без гражданства смогут пересекать государственную границу на въезд в Украину с момента вступления в силу постановления Кабмина от 12 июня № 477 и № 480 при наличии законных оснований для въезда, определенных законом "О пограничном контроле" и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Постановление № 480 от 12 июня предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства (кроме постоянно проживающих на территории Украины или признанные беженцами, или которые нуждаются в дополнительной защите) не могут пересекать государственную границу без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией.

В то же время обязательную обсервацию должны пройти только те лица, которые прибывают из стран или являются гражданами (подданными) стран с широким распространением COVID-19.

При этом отменяется требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, после восстановления пропуска лиц через КПВВ.

Согласно постановлению, необходимо предусмотреть обязательное наличие в контрольных пунктах мест для проведения медицинского осмотра.

Документом также предусматривается дополнительное основание для отказа в пропуске лиц во время выезда из ОРДЛО, а именно то, что в период действия карантина лицо не дала согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома" до выезда из временно оккупированных территорий через контрольный пункт.