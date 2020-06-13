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"Динамо" перемагає "Зорю" і виходить на друге місце

Субота, 13 червня 2020, 19:40
Динамо перемагає Зорю і виходить на друге місце

Київське "Динамо" у матчі 26-туру української Прем’єр-ліги отримало перемогу над луганською "Зорею".

Матч, що пройшов у Запоріжжі у суботу 13 червня і завершився з рахунком 3:1 на користь киян.

Перший тайм цього поєдинку не вийшов в обох команд. Моментів біля обох воріт майже не було, хоча "Зоря" була трохи гострішою в атаці. У господарів поля був удар головою Артема Громова, який відбив Георгій Бущан, але за секунду боковий арбітр зафіксував офсайд. У киян був момент у Назарія Русина, який повз ворота вдарив з кута воротарського майданчика.

У другому таймі було веселіше і початку футболу довелося чекати з півгодини. За 15-ть хвилин перерви поле у Запоріжжі накрила сильна злива і гроза. Продовження матчу було під загрозою, оскільки дренаж газону не витримав стільки опадів. Утім головний арбітр Микола Балакін матч поновив і на старті луганська команда виглядала знову цікавішою.

На 53-й хвилині Артем Шабанов збиває у власному штрафному Олександра Тимчика, і суддя ставить пенальті у ворота киян. З 11-ти метрів Владлен Юрченко легко переграв Георгія Бущана - 1:0. На 60-ій хвилині у Юрченка був ще один момент подвоїти рахунок, але після його удару м`яч влучає в поперечку воріт. Змінила гру потрійна заміна Олексія Михайличенка та вихід на поле Циганкова, Де Пени та Вербича.

Протягом шести хвилин у киян було два удари по воротах від Віталія Буяльского та Вербича. На 71-й хвилині "Динамо" відіграється. Після пасу від Вербича Буяльський пробиває з метрів 13-ти у нижній кут воріт - 1:1. Через чотири хвилини динамівці знову пробивають ворота "Зорі". Цього разу воротар луганчан не зумів впоратися з ударом Де Пени - 2:1.

На 80-ій хвилині "Зоря" залишилася в меншості. Хорват Ловро Цвек по злочинному жорстоко заїхав в ногу Сергію Сидорчуку, зламавши навіть щиток. Сидорчука з поля винесли на руках одноклубники, а рефері Балакін пішов дивитися ВАР і показав Цвеку пряму червону картку.

У меншості проти "Динамо" "Зоря" тим паче не вистояла. На шостій доданій хвилині до основного часу Циганков ударом зі штрафного у верхню "дев'ятку" робить рахунок 3:1. Після цієї перемоги "Динамо" вийшло на друге місце, залишивши на третій сходинці "Зорю".

Микола Аврамчук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: спортфутбол
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