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"Динамо" побеждает "Зарю" и выходит на второе место

Суббота, 13 июня 2020, 19:40
Динамо побеждает Зарю и выходит на второе место

Матч, прошедший в Запорожье в субботу 13 июня и завершился со счетом 3:1 в пользу киевлян.

Первый тайм этого поединка не вышел у обеих команд. Моментов у обоих ворот почти не было, хотя "Заря" была немного острее в атаке. У хозяев поля был удар головой Артема Громова, который отразил Георгий Бущан, но в секунду боковой арбитр зафиксировал офсайд. У киевлян был момент у Назария Русина, который мимо ударил с угла вратарской площадки.

Во втором тайме было веселее, и начала футбола пришлось ждать около получаса. За 15 минут перерыва поле в Запорожье накрыл сильный ливень и гроза. Продолжение матча было под угрозой, поскольку дренаж газона не выдержал осадков. Впрочем, главный арбитр Николай Балакин матч восстановил и на старте луганская команда выглядела снова интереснее.

На 53-й минуте Артем Шабанов сбивает в своей штрафной Александра Тимчика, и судья ставит пенальти в ворота киевлян. С 11-ти метров Владлен Юрченко легко переиграл Георгия Бущана - 1:0. На шестидесятой минуте у Юрченко был еще один момент удвоить счет, но после его удара мяч попадает в перекладину ворот. Изменила игру тройная замена Алексея Михайличенко и выход на поле Цыганкова, Де Пени и Вербича.

В течение шести минут у киевлян было два удара по воротам от Виталия Буяльского и Вербича. На 71-й минуте "Динамо" отыгрывается. После паса от Вербича Буяльский пробивает метров с 13-ти в нижний угол ворот - 1:1. Через четыре минуты динамовцы вновь пробивают ворота "Зари". На этот раз вратарь луганчан не сумевший справиться с ударом Де Пени - 2:1.

На восьмидесятой минуте "Заря" осталась в меньшинстве. Хорват Ловро Цвек по преступному жестоко заехал в ногу Сергею Сидорчуку, сломав даже щиток. Сидорчука с поля вынесли на руках одноклубники, а рефери Балакин пошел смотреть ВАР и показал Цвеку прямую красную карточку.

В меньшинстве против "Динамо" "Заря" тем более не выстояла. На шестой добавленной минуте к основному времени Цыганков ударом со штрафного в верхнюю "девятку" делает счет 3:1. После этой победы "Динамо" вышло на второе место, оставив на третьей строчке "Зарю".

Николай Аврамчук, УП

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Темы: спортфутбол
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