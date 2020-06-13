У неділю в Україні грози та спека, можливий град
Субота, 13 червня 2020, 20:55
14 червня спека в Україні дещо послабне, проте лише місцями. Також по всій країні можливі локальні дощі з грозами.
Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook
Пряма мова: "Протягом дня завтра очікується +24+29 градусів. На Сході ще спека, але милосердніша, +29+33 градуси. На Заході найсвіжіше, +19+24 градуси. Вітер буде з північного сходу, помірний".
Деталі: у неділю короткочасні дощі з грозами в Україні пройдуть повсюди, також вони можуть швидко переходити у зливу. Це обумовлено циклоном Octavia.
Діденко попереджає, що при грозах місцями ймовірні шквали та град.
У Києві в неділю також спека осяде, до 26-28 градусів тепла. У столиці завтра місцями дощ з грозою, також можливий граду.
Українська правда