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У неділю в Україні грози та спека, можливий град

Субота, 13 червня 2020, 20:55
У неділю в Україні грози та спека, можливий град

14 червня спека в Україні дещо послабне, проте лише місцями. Також по всій країні можливі локальні дощі з грозами.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Протягом дня завтра очікується +24+29 градусів. На Сході ще спека, але милосердніша, +29+33 градуси. На Заході найсвіжіше, +19+24 градуси. Вітер буде з північного сходу, помірний".

Деталі: у неділю короткочасні дощі з грозами в Україні пройдуть повсюди, також вони можуть швидко переходити у зливу. Це обумовлено циклоном Octavia.

Діденко попереджає, що при грозах місцями ймовірні шквали та град.

У Києві в неділю також спека осяде, до 26-28 градусів тепла. У столиці завтра місцями дощ з грозою, також можливий граду.

Українська правда
Теми: погодаКиїв
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