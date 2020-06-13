В воскресенье в Украине грозы и жара, возможен град

14 июня жара в Украине немного ослабнет, однако лишь местами. Также по всей стране возможны локальные дожди с грозами.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "в течение дня завтра ожидается +24+29 градусов. На Востоке еще жара, но милосерднее, +29+33 градуса. На Западе свежее, + 19 + 24 градуса. Ветер будет с востока, умеренный".

Детали: в воскресенье кратковременные дожди с грозами пройдут везде, также они могут быстро переходить в ливень. Это обусловлено циклоном Octavia.

Диденко предупреждает, что при грозах местами возможны шквалы и град.

В Киеве в воскресенье также жара спадет, до 26-28 градусов тепла. В столице завтра местами дождь с грозой, возможен град.