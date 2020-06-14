Трамп заявив про закінчення "ери нескінченних війн"

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові мають захищати інтереси громадян власної країни, а не воювати на чужих територіях.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: За словами Трампа, робота солдата Сполучених Штатів є не відновлювати чужі країни, а "захищати, і міцно захищати, свою країну від ворогів".

Вирішення конфліктів в інших державах "не є роботою американський сил", вважає Трамп.

"Ми закінчуємо еру нескінченних війн", – сказав президент США.

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