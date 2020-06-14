Трамп заявив про закінчення "ери нескінченних війн"
Неділя, 14 червня 2020, 02:50
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові мають захищати інтереси громадян власної країни, а не воювати на чужих територіях.
Джерело: "Голос Америки"
Деталі: За словами Трампа, робота солдата Сполучених Штатів є не відновлювати чужі країни, а "захищати, і міцно захищати, свою країну від ворогів".
Вирішення конфліктів в інших державах "не є роботою американський сил", вважає Трамп.
"Ми закінчуємо еру нескінченних війн", – сказав президент США.
Нагадаємо:
- Президент США Дональд Трамп погодив план, який передбачає скорочення американського контингенту у Німеччині на третину.
Українська правда