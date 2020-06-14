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Трамп заявил об окончании "эры бесконечных войн"

Воскресенье, 14 июня 2020, 02:50
Трамп заявил об окончании эры бесконечных войн

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные должны защищать интересы граждан собственной страны, а не воевать на чужих территориях.

Источник: "Голос Америки"

Детали: По словам Трампа, работа солдата Соединенных Штатов – не восстанавливать чужие страны, а "защищать, и крепко защищать, свою страну от врагов".

Решение конфликтов в других государствах "не является работой американский сил", считает Трамп.

"Мы заканчиваем эру бесконечных войн", – сказал президент США.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: ТрампвойнаСША
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