Трамп заявил об окончании "эры бесконечных войн"
Воскресенье, 14 июня 2020, 02:50
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные должны защищать интересы граждан собственной страны, а не воевать на чужих территориях.
Источник: "Голос Америки"
Детали: По словам Трампа, работа солдата Соединенных Штатов – не восстанавливать чужие страны, а "защищать, и крепко защищать, свою страну от врагов".
Решение конфликтов в других государствах "не является работой американский сил", считает Трамп.
"Мы заканчиваем эру бесконечных войн", – сказал президент США.
Напомним:
- Президент США Дональд Трамп согласовал план, который предусматривает сокращение американского контингента в Германии на треть.
Украинская правда