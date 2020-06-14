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Через негоду знеструмлені більше 300 населених пунктів у 9 областях

Неділя, 14 червня 2020, 08:51

У результаті ускладнення погодних умов станом на ранок неділі знеструмлено 348 населених пунктів у 9 областях України.

Джерело: повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "У ніч з 13 на 14 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 348 населених пунктів у 9 областях, а саме: Тернопільська - 83, Хмельницька - 83, Житомирська - 42, Запорізька – 35, Закарпатська - 31, Київська - 31, Чернівецька - 22, Кіровоградська - 15 і Дніпропетровська – 6".

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Українська правда
Теми: погодаДСНС


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