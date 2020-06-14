Из-за непогоды обесточены более 300 населенных пунктов в 9 областях
Воскресенье, 14 июня 2020, 08:51
В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро воскресенья обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях Украины.
Источник: сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "В ночь с 13 на 14 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Тернопольская - 83, Хмельницкая - 83, Житомирская - 42, Запорожская - 35, Закарпатская - 31, Киевская - 31, Черновицкая - 22, Кировоградская - 15 и Днепропетровска - 6".
К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
Украинская правда