Из-за непогоды обесточены более 300 населенных пунктов в 9 областях

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро воскресенья обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях Украины.

Источник: сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В ночь с 13 на 14 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Тернопольская - 83, Хмельницкая - 83, Житомирская - 42, Запорожская - 35, Закарпатская - 31, Киевская - 31, Черновицкая - 22, Кировоградская - 15 и Днепропетровска - 6".

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.