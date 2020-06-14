Перший рівень небезпеки: рятувальники попередили про град і шквали

У неділю, 14 червня, в Україні грози, у західних та центральних областях подекуди град та шквали.

Джерело: попередження на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "За даними Укргідрометцентру, 14 червня в Україні грози, у західних та центральних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 14-15 червня у зв’язку з відновленням значних опадів на річках басейнів Прута та Сiрету очікується формування чергової хвилі дощового паводку з підйомами рівнів води на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках до 2 м.

На понижених ділянках можливий вихід води на заплаву. У районах випадіння значних дощів можливе формування значного місцевого, схилового стоку; у горах ймовірне утворення локальних селевих потоків.