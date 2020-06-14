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Первый уровень опасности: спасатели предупредили о граде и шквалах

Воскресенье, 14 июня 2020, 11:10
Первый уровень опасности: спасатели предупредили о граде и шквалах

В воскресенье, 14 июня, в Украине грозы, в западных и центральных областях местами град и шквалы.

Источник: предупреждение на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, 14 июня в Украине грозы, в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах значительные дожди (І уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, 14-15 июня в связи со значительными осадками на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается формирование очередной волны дождевого паводка с подъемами уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках до 2 м.

На пониженных участках возможен выход воды на заводь. В районах выпадения значительных осадков возможно формирование значительного местного, склонного стока; в горах вероятно образование локальных селевых потоков.

Украинская правда
Темы: погода
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