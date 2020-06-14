У МОЗ розповіли, які обмеження діятимуть в міжнародному авіасполученні

Після відновлення 15 червня міжнародного авіасполучення з Україною усі інші країни будуть поділені на 2 групи – з поганою і сприятливою епідемічною ситуацією. У залежності від того, з якої країни прилітатиме пасажир, до нього будуть застосовуватись певні заходи безпеки.

Джерело: недільний брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Деталі: За його словами, розмежування відбуватиметься на червоні і зелені зони. До червоних зон будуть відноситись країни з поганою епідемічною ситуацією, до зелених – зі сприятливою. Для такого розмежування буде застосовуватись показник кількості активних захворювань в країні. Якщо хворих більше, ніж 40 на 100 тисяч населення, то країна в червоній зоні, якщо менше – в зеленій.

Він пояснив, що іноземці, які прилітатимуть в Україну з червоних зон, повинні будуть проходити обсервацію або самоізоляцію, з зелених – ні.

Степанов додав, що при цьому усі іноземні громадяни повинні будуть мати при собі страховку на лікування він коронавірусу.

Він пообіцяв, що МОЗ публікуватиме перелік країн по зонах.