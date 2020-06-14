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У МОЗ розповіли, які обмеження діятимуть в міжнародному авіасполученні

Неділя, 14 червня 2020, 11:23

Після відновлення 15 червня міжнародного авіасполучення з Україною усі інші країни будуть поділені на 2 групи – з поганою і сприятливою епідемічною ситуацією. У залежності від того, з якої країни прилітатиме пасажир, до нього будуть застосовуватись певні заходи безпеки.

Джерело: недільний брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Деталі: За його словами, розмежування відбуватиметься на червоні і зелені зони. До червоних зон будуть відноситись країни з поганою епідемічною ситуацією, до зелених – зі сприятливою. Для такого розмежування буде застосовуватись показник кількості активних захворювань в країні. Якщо хворих більше, ніж 40 на 100 тисяч населення, то країна в червоній зоні, якщо менше – в зеленій.

Він пояснив, що іноземці, які прилітатимуть в Україну з червоних зон, повинні будуть проходити обсервацію або самоізоляцію, з зелених – ні.

Степанов додав, що при цьому усі іноземні громадяни повинні будуть мати при собі страховку на лікування він коронавірусу.

Він пообіцяв, що МОЗ публікуватиме перелік країн по зонах.

Світлана Кізілова, УП
Теми: авіатранспорткарантинМОЗ


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