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В Минздраве рассказали об ограничениях в международном авиасообщении

Воскресенье, 14 июня 2020, 11:23

После возобновления 15 июня международного авиасообщения с Украиной все другие страны будут разделены на 2 группы - с плохой и благоприятной эпидемической ситуацией. В зависимости от того, из какой страны будет прилетать пассажир, к нему будут применяться определенные меры безопасности.

Источник: воскресный брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: По его словам, разделение будет на красные и зеленые зоны. К красным зонам будут относиться страны с плохой эпидемической ситуацией, к зеленым - с благоприятной. Для такого разграничения будет применяться показатель количества активных заболеваний в стране. Если больных больше, чем 40 на 100 тысяч населения, то страна в красной зоне, если меньше - в зеленой.

Он пояснил, что иностранцы, которые будут прилетать в Украину из красных зон, должны будут проходить обсервацию или самоизоляцию, из зеленых - нет.

Степанов добавил, что при этом все иностранные граждане должны будут иметь при себе страховку на лечение от коронавируса.

Он пообещал, что Минздрав будет публиковать перечень стран по зонам.

Светлана Кизилова, УП
Темы: авиатранспорткарантинМинздрав


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