В Минздраве рассказали об ограничениях в международном авиасообщении

После возобновления 15 июня международного авиасообщения с Украиной все другие страны будут разделены на 2 группы - с плохой и благоприятной эпидемической ситуацией. В зависимости от того, из какой страны будет прилетать пассажир, к нему будут применяться определенные меры безопасности.

Источник: воскресный брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: По его словам, разделение будет на красные и зеленые зоны. К красным зонам будут относиться страны с плохой эпидемической ситуацией, к зеленым - с благоприятной. Для такого разграничения будет применяться показатель количества активных заболеваний в стране. Если больных больше, чем 40 на 100 тысяч населения, то страна в красной зоне, если меньше - в зеленой.

Он пояснил, что иностранцы, которые будут прилетать в Украину из красных зон, должны будут проходить обсервацию или самоизоляцию, из зеленых - нет.

Степанов добавил, что при этом все иностранные граждане должны будут иметь при себе страховку на лечение от коронавируса.

Он пообещал, что Минздрав будет публиковать перечень стран по зонам.