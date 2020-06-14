Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Країни ЄС підписали угоду на закупівлю 300 млн доз вакцин від коронавірусу

Неділя, 14 червня 2020, 11:35
Країни ЄС підписали угоду на закупівлю 300 млн доз вакцин від коронавірусу

Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди підписали перший контракт як мінімум на 300 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

Про це оголосило німецьке Міністерство охорони здоров'я, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

За словами представників міністерства, в найкращому випадку розробка вакцини може бути завершена до кінця року.

Контрактним партнером є фармацевтична компанія AstraZeneca. Дози вакцини будуть розділені відповідно до чисельності населення.

За словами групи країн, мова йде про вакцину AZD1222, розроблену в Оксфордському університеті, яка в даний час проходить випробування в великому дослідженні. За словами AstraZeneca, недавно вона уклала аналогічні угоди зі Сполученим Королівством та Сполученими Штатами.

"Швидкі, скоординовані дії групи держав-членів створюють додаткову цінність для всіх громадян ЄС в цій кризі. Разом з Комісією ми хочемо стати ще швидшими і вести більше переговорів у майбутньому", - сказав німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанса заявив про підписання контракту "на поставку до 400 мільйонів доз вакцин для всього європейського населення".

"З сьогоднішнім підписанням настає багатообіцяючий перший крок вперед для Італії та Європи. Вакцина - єдине остаточне рішення Covid-19", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

4 червня Німеччина, Франція, Нідерланди та Італія оголосили про створення "Альянсу інклюзивних вакцин", націленого на забезпечення доступності можливої ​​майбутньої вакцини проти коронавірусу для європейців.

За їх словами, країни спільно будуть вести переговори з різними фармацевтичними компаніями, що працюють над створенням вакцини.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія зібрала вже 9,5 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусмедицинаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
Усі новини...
Реклама: