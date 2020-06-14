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Країни ЄС підписали угоду на закупівлю 300 млн доз вакцин від коронавірусу

Неділя, 14 червня 2020, 11:35

Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди підписали перший контракт як мінімум на 300 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

Про це оголосило німецьке Міністерство охорони здоров'я, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

За словами представників міністерства, в найкращому випадку розробка вакцини може бути завершена до кінця року.

Контрактним партнером є фармацевтична компанія AstraZeneca. Дози вакцини будуть розділені відповідно до чисельності населення.

За словами групи країн, мова йде про вакцину AZD1222, розроблену в Оксфордському університеті, яка в даний час проходить випробування в великому дослідженні. За словами AstraZeneca, недавно вона уклала аналогічні угоди зі Сполученим Королівством та Сполученими Штатами.

"Швидкі, скоординовані дії групи держав-членів створюють додаткову цінність для всіх громадян ЄС в цій кризі. Разом з Комісією ми хочемо стати ще швидшими і вести більше переговорів у майбутньому", - сказав німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанса заявив про підписання контракту "на поставку до 400 мільйонів доз вакцин для всього європейського населення".

"З сьогоднішнім підписанням настає багатообіцяючий перший крок вперед для Італії та Європи. Вакцина - єдине остаточне рішення Covid-19", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

4 червня Німеччина, Франція, Нідерланди та Італія оголосили про створення "Альянсу інклюзивних вакцин", націленого на забезпечення доступності можливої ​​майбутньої вакцини проти коронавірусу для європейців.

За їх словами, країни спільно будуть вести переговори з різними фармацевтичними компаніями, що працюють над створенням вакцини.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія зібрала вже 9,5 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу.

Теми: коронавірусмедицинаЄС


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