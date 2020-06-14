Страны ЕС подписали соглашение на закупку 300 млн доз вакцин от коронавируса

Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали первый контракт как минимум на 300 миллионов доз вакцин от коронавируса.

Об этом объявило немецкое Министерство здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

По словам представителей министерства, в самом благоприятном случае разработка вакцины может быть завершена к концу года.

Контрактным партнером является фармацевтическая компания AstraZeneca. Дозы вакцины будут разделены относительно численности населения.

По словам группы стран, речь идет о вакцине AZD1222, разработанной в Оксфордском университете, которая в настоящее время проходит испытания в большом исследовании. По словам AstraZeneca, недавно она заключила аналогичные соглашения с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами.

"Многие страны в мире уже получили вакцины, но в Европе пока нет. Быстрые, скоординированные действия группы государств-членов создают дополнительную ценность для всех граждан ЕС в этом кризисе. Вместе с Комиссией мы хотим стать еще быстрее и вести больше переговоров в будущем", - сказал немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса заявил о подписании контракта "на поставку до 400 миллионов доз вакцины для всего европейского населения".

"С сегодняшним подписанием наступает многообещающий первый шаг вперед для Италии и Европы. Вакцина - единственное окончательное решение Covid-19", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 4 июня Германия, Франция, Нидерланды и Италия объявили о создании "Альянс инклюзивных вакцин", нацеленного на обеспечение доступности возможной будущей вакцины против коронавируса для европейцев.

По их словам, страны совместно будут вести переговоры с различными фармацевтическими компаниями, работающими над созданием вакцины.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия собрала уже 9,5 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса.