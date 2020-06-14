Іспанія 21 червня відкриє кордони з усіма країнами ЄС, крім Португалії

Прем’єр Іспанії Педро Санчес оголосив цієї неділі, що його країна відкриє кордони з країнами-членами Європейського Союзу 21 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

З 21 червня також буде скасовано вимогу перебування в карантині протягом 14 днів після приїзду в Іспанію з країн ЄС.

З Португалією прикордонний контроль буде нормалізований 1 липня на прохання португальської влади.

4 червня уряд виправив заяву міністра промисловості Рейеса Марото, який на зустрічі з іноземними кореспондентами заявив, що контроль з Францією і Португалією буде нормалізований 22 червня. У пояснювальній записці вказувалося, що дата відкриття кордонів призначена на 1 липня.

Відкриття кордонів Іспанії для мандрівників з держав ЄС збігається з закінченням режиму надзвичайного стану, запровадженого три місяці тому.

Обмеження на в’їзд щодо третіх країн за межами Шенгенської зони будуть зняті 1 липня, хоча Іспанія чекає від Брюсселя спільний список таких країн.

Санчес висловив свою стурбованість з приводу поширення коронавірусу на американському континенті і в таких країнах, як Росія.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала країнам-членам з 15 червня зняти прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС, а також – поступово відкривати кордони ЄС для громадян третіх країн з 1 липня.

Єврокомісія також виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять в ЄС, в тому числі для України.

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