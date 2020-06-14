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Испания 21 июня откроет границы со всеми странами ЕС, кроме Португалии

Воскресенье, 14 июня 2020, 16:27

Премьер Испании Педро Санчес объявил в воскресенье, что его страна откроет границы со странами-членами Европейского Союза 21 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

 С 21 июня также будет отменено требование пребывания в карантине в течение 14 дней после приезда в Испанию из стран ЕС.

С Португалией пограничный контроль будет нормализован 1 июля по просьбе португальской власти.

4 июня правительство исправил заявление министра промышленности Рейеса Марото, который на встрече с иностранными корреспондентами заявил, что контроль с Францией и Португалией будет нормализован 22 июня. В пояснительной записке указывалось, что дата открытия границ назначена на 1 июля.

Открытие границ Испании для путешественников из государств ЕС совпадает с окончанием режима чрезвычайного положения, введенного три месяца назад.

Ограничения на въезд в отношении третьих стран за пределами Шенгенской зоны будут сняты 1 июля, хотя Испания ждет от Брюсселя общий список таких стран.

Санчес выразил свою обеспокоенность по поводу распространения коронавируса на американском континенте и в таких странах, как Россия.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам с 15 июня снять пограничный контроль на внутренних границах Евросоюза, а также постепенно открывать границы ЕС для граждан третьих стран с 1 июля.

Еврокомиссия также обнародовала критерии, по которым будут отменены ограничения на путешествия для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины.

Темы: Испаниякарантинграница


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