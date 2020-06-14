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Президент Польщі заявив, що "ідеологія" ЛГБТ гірша за комунізм

Неділя, 14 червня 2020, 17:48

Президент Польщі Анджей Дуда у своїй передвиборчій промові назвав пропаганду прав ЛГБТ "ідеологією" більш руйнівною, ніж комунізм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Один з головних суперників Дуди, ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський з правоцентристської партії " Громадянська платформа ", піддався критиці з боку консерваторів за те, що дозволив обговорювати питання ЛГБТ у варшавських школах.

У своєму виступі в Бжезі Анджей Дуда сказав: "Покоління моїх батьків протягом 40 років боролося за вигнання комуністичної ідеології зі шкіл, щоб її не можна було нав'язати дітям, не промивати їм мізки".

"Вони боролися не для того, щоб ми тепер прийняли, що прийде інша ідеологія, ще більш руйнівна для людини, ідеологія, яка під кліше поваги і терпимості приховує глибоку нетерпимість" – заявив Дуда.

Президент Польщі заявив, що" батьки несуть відповідальність за сексуальне виховання своїх дітей" і "ніякі установи не можуть втручатися в те, як батьки виховують своїх дітей".

10 червня Дуда підписав "Сімейну хартію" передвиборних пропозицій, в тому числі обіцянки заборонити одностатевим парам вступати в шлюб або всиновлювати дітей і заборонити викладання питань ЛГБТ в школах.

Група з прав ЛГБТ ILGA-Europe в індексі, опублікованому минулого місяця, каже, що Польща є найбільш гомофобською країною в ЄС з точки зору прав ЛГБТ.

Теми: ПольщаЛГБТ


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