Черга в пункті пропуску "Шегині" зменшилася – прикордонники

Станом на 18.00 кількість людей, які очікують на перетин українсько-польського кордону в пішому пункті пропуску "Шегині", зменшилася.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Водночас ДПСУ не повідомляє, скільки саме людей наразі очікують у черзі.

Прикордонники зазначили, що з українського боку наразі немає обмежень, пов’язаних з карантином для громадян, які прямують за кордон. У пункті пропуску "Шегині" українські прикордонники оформлюють близько 70 людей на годину та понад 3 тисяч на добу.

Дослівно: "Однак після проходження прикордонного оформлення люди застрягають перед польським пунктом пропуску "Медика", де у зв’язку з карантином контрольні процедури польською стороною проводяться значно повільніше.

Співробітники Держприкордонслужби постійно інформують польських колег і звертаються з проханням пришвидшити оформлення осіб, які прямують до Польщі. Тільки сьогодні з боку українських прикордонників було майже десять таких звернень.

Для того, аби люди могли перепочити та перетнути кордон належним чином, наразі Державною прикордонною службою та усіма суміжними службами, зокрема ДСНС проводяться усі необхідні заходи – розгорнуті каркасні намети від сонця та дощу, забезпечено доставку питної води, а також встановлено лавки. Проводиться роз’яснювальна робота з подорожніми щодо дотримання соціальної дистанції та санітарних норм".

Що передувало: Станом на 11:00 14 червня Державна прикордонна служба повідомляла, що в пункті пропуску "Шегині" зібралося близько 400 осіб, які очікують на перетин кордону з Польщею.

"Люди в черзі скаржаться, що час очікування становить до 10 годин без умов дотримання соціальної дистанції та без можливості вирішення елементарних санітарно-гігієнічних проблем", - йшлося у повідомленні.