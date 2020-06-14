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Очередь в пункте пропуска "Шегини" уменьшилась – пограничники

Воскресенье, 14 июня 2020, 18:44

По состоянию на 18.00 количество людей, ожидающих пересечения украинской-польской границы в пешем пункте пропуска "Шегини", уменьшилось.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: В то же время ГПСУ не сообщает, сколько именно людей сейчас ожидают в очереди.

Пограничники отметили, что с украинской стороны нет ограничений, связанных с карантином для граждан, следующих за границу. В пункте пропуска "Шегини" украинские пограничники оформляют около 70 человек в час и более 3 тысяч в сутки.

Дословно: "Однако после прохождения пограничного оформления люди застревают перед польским пунктом пропуска "Медика", где в связи с карантином контрольные процедуры польской стороной проводятся значительно медленнее.

Сотрудники Госпогранслужбы постоянно информируют польских коллег и обращаются с просьбой ускорить оформление лиц, следующих в Польшу. Только сегодня со стороны украинских пограничников было почти десять таких обращений.

Для того, чтобы люди могли отдохнуть и пересечь границу должным образом, Государственной пограничной службой и всеми смежными службами, в частности ГСЧС проводятся все необходимые мероприятия – развернуты каркасные палатки от солнца и дождя, обеспечена доставка питьевой воды, а также установлены скамейки. Проводится разъяснительная работа с путниками по соблюдению социальной дистанции и санитарных норм".

Что предшествовало: На 11:00 14 июня Государственная пограничная служба сообщала, что в пункте пропуска "Шегини" собралось около 400 человек, которые ожидают пересечения границы с Польшей.

"Люди в очереди жалуются, что время ожидания составляет до 10 часов без соблюдении социальной дистанции и без возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем", - говорилось в сообщении.

Украинская правда
Темы: границаПограничная службаПольша


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