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Главу МЗС турбує поширення в Україні антизахідної риторики

Неділя, 14 червня 2020, 18:59

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив стурбованість поширенням в українському медіапросторі антизахідної риторики.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

"Мене турбує поширення в українському медіапросторі антизахідної риторики - це абсолютно не відповідає інтересам українського народу" - сказав Кулеба.

Водночас він наголосив, що жодної антизахідної риторики у виконавчій вертикалі влади або у вертикалі, відповідальній за зовнішню політику, немає.

"Ми абсолютно переконані в тому, що Україна має надалі рухатися до членства у Європейському союзі і НАТО, і я не бачу жодних навіть натяків  на якісь розвороти чи зміну ставлення до цього курсу" - заявив міністр.

"Не знаю, яка там риторика, але давайте дивитися на справи. Просто у хвилини, коли ми розмовляємо, НАТО визначається щодо статусу партнера розширених можливостей для України. Ми у кроці від того, щоб опинитися у переліку шести найближчих партнерів Альянсу у світі" - додав він.

Нагадаємо, 12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. 

Крім України, статус партнерів розширених можливостей мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.

Читайте також За крок до членства у НАТО: що дасть Україні статус особливого партнера Альянсу.

Теми: МЗСКулеба Дмитро


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