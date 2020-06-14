Главу МЗС турбує поширення в Україні антизахідної риторики

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив стурбованість поширенням в українському медіапросторі антизахідної риторики.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

"Мене турбує поширення в українському медіапросторі антизахідної риторики - це абсолютно не відповідає інтересам українського народу" - сказав Кулеба.

Водночас він наголосив, що жодної антизахідної риторики у виконавчій вертикалі влади або у вертикалі, відповідальній за зовнішню політику, немає.

"Ми абсолютно переконані в тому, що Україна має надалі рухатися до членства у Європейському союзі і НАТО, і я не бачу жодних навіть натяків на якісь розвороти чи зміну ставлення до цього курсу" - заявив міністр.

"Не знаю, яка там риторика, але давайте дивитися на справи. Просто у хвилини, коли ми розмовляємо, НАТО визначається щодо статусу партнера розширених можливостей для України. Ми у кроці від того, щоб опинитися у переліку шести найближчих партнерів Альянсу у світі" - додав він.

Нагадаємо, 12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.

Крім України, статус партнерів розширених можливостей мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.

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