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Главу МИД беспокоит распространение в Украине антизападной риторики

Воскресенье, 14 июня 2020, 18:59

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность распространением в украинском медиапространстве антизападной риторики.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

"Меня беспокоит распространение в украинском медиапространстве антизападной риторики - это абсолютно не отвечает интересам украинского народа", - сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что никакой антизападной риторики в исполнительной вертикали власти или в вертикали, ответственной за внешнюю политику, нет.

"Мы абсолютно убеждены в том, что Украина должна в дальнейшем двигаться к членству в Европейском союзе и НАТО, и я не вижу никаких даже намеков на какие-то развороты или изменение отношения к этому курсу", - заявил министр.

"Не знаю, какая там риторика, но давайте смотреть на дела. Просто в минуты, когда мы разговариваем, НАТО определяется относительно статуса партнера расширенных возможностей для Украины. Мы в шаге от того, чтобы оказаться в перечне шести ближайших партнеров Альянса в мире" - добавил он.

Напомним, 12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.

Кроме Украины, статус партнеров расширенных возможностей имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Читайте также За шаг до членства в НАТО: что даст Украине статус особого партнера Альянса.

Темы: МИДКулеба Дмитрий


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