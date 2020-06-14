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У Києві авто збило патрульну, яка оформлювала ДТП

Неділя, 14 червня 2020, 19:35
У Києві авто збило патрульну, яка оформлювала ДТП

У Києві інспекторка патрульної поліції госпіталізована після наїзду автомобіля, який стався під час оформлення нею ДТП.

Джерело: Патрульна поліція України

Деталі: Подія сталася у неділю близько 15 години на проспекті Палладіна.

Зазначається, що під час патрулювання було виявлено ДТП за участю автомобіля Nissan та невідомого авто, яке поїхало з місця події. Екіпаж командира роти зупинився для встановлення деталей та оформлення ДТП.

Дослівно: "Під час проведення попередніх дій, поліцейська перебувала між службовим автомобілем Mitsubishi Outlander та Nissan. У цей час водій автомобіля Hyundai Santa Fе, не переконавшись у безпечності руху, допустив зіткнення з Nissan, який від удару здійснив наїзд на інспекторку патрульної поліції.

Патрульну терміново шпиталізували до лікарні з відкритим переломом правої гомілки, закритим перелом лівої гомілки, травмою живота та ЗЧМТ".

Українська правда

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Теми: ДТПполіція
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