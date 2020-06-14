В Киеве авто сбило патрульную, которая оформляла ДТП

В Киеве инспектор патрульной полиции госпитализирована после наезда автомобиля, который произошел во время оформления ею ДТП.

Источник: Патрульная полиция Украина

Детали: ЧП произошло в воскресенье около 15 часов на проспекте Палладина.

Отмечается, что во время патрулирования было обнаружено ДТП с участием автомобиля Nissan и неизвестного авто, которое уехало с места происшествия. Экипаж командира роты остановился для установления деталей и оформления ДТП.

Дословно: "Во время проведения предыдущих действий, полицейская находилась между служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и Nissan. В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, не убедившись в безопасности движения, допустил столкновение с Nissan, который от удара совершил наезд на инспектора патрульной полиции.

Патрульную срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и ЗЧМТ".