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В Киеве авто сбило патрульную, которая оформляла ДТП

Воскресенье, 14 июня 2020, 19:35

В Киеве инспектор патрульной полиции госпитализирована после наезда автомобиля, который произошел во время оформления ею ДТП.

Источник: Патрульная полиция Украина

Детали: ЧП произошло в воскресенье около 15 часов на проспекте Палладина.

Отмечается, что во время патрулирования было обнаружено ДТП с участием автомобиля Nissan и неизвестного авто, которое уехало с места происшествия. Экипаж командира роты остановился для установления деталей и оформления ДТП.

Дословно: "Во время проведения предыдущих действий, полицейская находилась между служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и Nissan. В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, не убедившись в безопасности движения, допустил столкновение с Nissan, который от удара совершил наезд на инспектора патрульной полиции.

Патрульную срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и ЗЧМТ".

Украинская правда
Темы: ДТПполиция


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