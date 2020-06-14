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Путін про причини проблем США із COVID-19: губернатори посилають президента

Неділя, 14 червня 2020, 21:44
Путін про причини проблем США із COVID-19: губернатори посилають президента

Президент РФ Володимир Путін вважає, що США складно виходять із ситуації з COVID-19 тому, що там над інтересами народу домінують групові, партійні інтереси.

Джерело: Путін в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін", повідомляє "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ми говоримо про те, що при певних проблемах, при втратах, але все-таки досить ритмічно, скажімо так, працюємо і виходимо з цієї ситуації з коронавірусом упевнено, з мінімальними втратами, дай Бог, щоб так і далі було. А у Штатах так не відбувається".

Деталі: Президент Росії вважає, що це "пов'язано з системою управління".

"Я сумніваюся, щоб хтось у нас десь або в уряді, або в регіонах сказав: не робитимемо там, що уряд говорить або президент говорить", - зауважив Путін.

У США ж, за його словами, все інакше: "Ось, президент говорить: треба зробити так-то, так-то, а на місцях губернатори кажуть: та пішов ти подалі".

Пряма мова: "І мені здається, проблема полягає в тому, що групові партійні інтереси в даному випадку ставляться вище інтересів усього суспільства й інтересів народу".

Довідка: У США зареєстровано більше 2 мільйонів випадків коронавірусу. 115 436 людей померло, 556,6 тисяч вилікувалося.

У Росії 528 964 підтверджених випадків. Померло майже 7 тисяч людей, вилікувалося – більше 280 тисяч.  

Населення США складає 328,2 мільйона людей, Росії – 144,5 мільйона.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Українська правда

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Теми: ПутінкоронавірусСША
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