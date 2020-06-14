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Путин о причинах проблем США с COVID-19: губернаторы посылают президента

Воскресенье, 14 июня 2020, 21:44
Путин о причинах проблем США с COVID-19: губернаторы посылают президента

Президент РФ Владимир Путин считает, что США сложно выходят из ситуации с COVID-19 потому, что там над интересами народа доминируют групповые, партийные интересы.

Источник: Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", сообщает "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай Бог, чтобы так и дальше было. А в Штатах так не происходит".

Детали: Президент России считает, что это "связано с системой управления".

"Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит", – заметил Путин.

В США же, по его словам, все иначе: "Вот, президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше".

Прямая речь: "И мне кажется, проблема заключается в том, что групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа".

Справка: В США зарегистрировано более 2 миллионов случаев коронавируса. 115 436 человек умерло, 556 600 выздоровело.

В России 528 964 подтвержденных случаев. Умерло почти 7 тысяч человек, выздоровело – более 280 тысяч.

Население США составляет 328,2 миллиона человек, России - 144,5 миллиона.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Украинская правда
Темы: ПутинкоронавирусСША
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