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Глава МЗС: Україна тримає "Мінськ" на німецько-французькому апараті ШВЛ

Неділя, 14 червня 2020, 22:36

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба образно заявив, що Україна тримає Мінські переговори на "німецько-французькому апараті штучної вентиляції легень".

Джерело: інтерв'ю Кулеби Укрінформу

Пряма мова: "Я б сказав, "Мінськ" ще не вмер, але Україна тримає його на німецько-французькому апараті штучної вентиляції легень. Вибачте за чорний гумор".

Деталі: За словами Кулеби, Україна в Мінських переговорах займає ініціативну й наступальну позицію.

Пряма мова: "У дипломатії є три основних методи досягнення мети. Перший  – це щось активно робити, нав’язуючи свій порядок денний, свої ідеї і змушуючи партнера реагувати. Другий – це нічого не робити, тоді речі, як правило, помирають самі собою або тебе заганяє партнер, який щось робить. І третій – імітувати, що ти щось робиш, але насправді нічого не робити.

Я не хочу заглиблюватися в минуле, але зараз наша принципова позиція – використання першого методу: наступальна активна дипломатія, ідеї, ініціативи, пропозиції.

Це, на нашу думку, єдиний спосіб створити таку ситуацію, коли Росія зрештою буде вимушена йти на конструктив, тому що вона теж діє не в ізоляції, і її аргументи про те, що Україна є неконструктивною, не прагне врегулювання і порушує "Мінськ" виглядають просто абсурдно не самі по собі, а на тлі того, як ми діємо.

Усі наші партнери це бачать і визнають, що ми реально ініціативні, конструктивні, хочемо шукати рішення, і цим у Росії вибивається з рук аргумент про, умовно кажучи, "погану" Україну".

Українська правда
Теми: Кулеба ДмитроМінські угодиДонбас


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