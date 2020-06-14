Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МЗС: Україна тримає "Мінськ" на німецько-французькому апараті ШВЛ

Неділя, 14 червня 2020, 22:36
Глава МЗС: Україна тримає Мінськ на німецько-французькому апараті ШВЛ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба образно заявив, що Україна тримає Мінські переговори на "німецько-французькому апараті штучної вентиляції легень".

Джерело: інтерв'ю Кулеби Укрінформу

Пряма мова: "Я б сказав, "Мінськ" ще не вмер, але Україна тримає його на німецько-французькому апараті штучної вентиляції легень. Вибачте за чорний гумор".

Деталі: За словами Кулеби, Україна в Мінських переговорах займає ініціативну й наступальну позицію.

Пряма мова: "У дипломатії є три основних методи досягнення мети. Перший  – це щось активно робити, нав’язуючи свій порядок денний, свої ідеї і змушуючи партнера реагувати. Другий – це нічого не робити, тоді речі, як правило, помирають самі собою або тебе заганяє партнер, який щось робить. І третій – імітувати, що ти щось робиш, але насправді нічого не робити.

Я не хочу заглиблюватися в минуле, але зараз наша принципова позиція – використання першого методу: наступальна активна дипломатія, ідеї, ініціативи, пропозиції.

Це, на нашу думку, єдиний спосіб створити таку ситуацію, коли Росія зрештою буде вимушена йти на конструктив, тому що вона теж діє не в ізоляції, і її аргументи про те, що Україна є неконструктивною, не прагне врегулювання і порушує "Мінськ" виглядають просто абсурдно не самі по собі, а на тлі того, як ми діємо.

Усі наші партнери це бачать і визнають, що ми реально ініціативні, конструктивні, хочемо шукати рішення, і цим у Росії вибивається з рук аргумент про, умовно кажучи, "погану" Україну".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроМінські угодиДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба про майбутній саміт у Вільнюсі: Шлях України до НАТО точно стане коротшим
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Останні новини
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
Усі новини...
Реклама: