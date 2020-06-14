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Глава МИД: Украина держит "Минск" на немецко-французском аппарате ИВЛ

Воскресенье, 14 июня 2020, 22:36
Глава МИД: Украина держит Минск на немецко-французском аппарате ИВЛ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба образно заявил, что Украина держит Минские переговоры на "немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".

Источник: интервью Кулебы Укринформу

Прямая речь: "Я бы сказал, "Минск" еще не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор".

Детали: По словам Кулебы, Украина в Минских переговорах занимает инициативную и наступательную позицию.

Прямая речь: "В дипломатии есть три основных метода достижения цели. Первый – это что-то активно делать, навязывая свою повестку дня, свои идеи и заставляя партнера реагировать. Второй – это ничего не делать, тогда вещи, как правило, умирают сами собой или тебя загоняет партнер, который что-то делает. И третий – имитировать, что ты что-то делаешь, но на самом деле ничего не делать.

Я не хочу углубляться в прошлое, но сейчас наша принципиальная позиция – использование первого метода: наступательная активная дипломатия, идеи, инициативы, предложения.

Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ​​ситуацию, когда Россия в конце концов будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции, и ее аргументы о том, что Украина является неконструктивной, не стремится к урегулированию и нарушает "Минск" выглядят просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем.

Все наши партнеры это видят и признают, что мы реально инициативные, конструктивные, хотим искать решение, и этим у России выбивается из рук аргумент об, условно говоря, "плохой" Украине".

Украинская правда
Темы: Кулеба ДмитрийМинские соглашенияДонбасс
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