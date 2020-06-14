Тиждень в Україні почнеться дощами й грозами

В Україні у понеділок очікуються періодичні дощі з грозами, які можуть провокувати шквали та град.

Джерело: синоптик Наталя Діденко в Facebook, Укргідрометцентр

Деталі: За словами Діденко, Україна в понеділок перебуватиме у зоні впливу циклонів, тому очікуються періодичні дощі з грозами. Однак на Сході без істотних опадів.

Синоптик зазначила, що літні грози можуть провокувати шквали та град.

Вітер буде з південного сходу, помірний, часом поривчастий.

У більшості областей України протягом дня очікується +25+28 градусів, на Сході, а також у Дніпрі з районами, до +30 градусів, на Заході +20+27 градусів.

У Києві 15-го червня очікується нестійка погода, періодично дощ, гроза, вдень +25+28 градусів.

Водночас, за прогнозом Укргідрометцентру, 15 червня дощі та грози очікуються в усіх українських областях.

16 червня на більшості території також дощі та грози, лише в Сумській, Харківській та Луганській областях без опадів.

Приблизно така ж погода прогнозується і на 17 червня.