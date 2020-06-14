Неделя в Украине начнется дождями и грозами

В Украине в понедельник ожидаются периодические дожди с грозами, которые могут провоцировать шквалы и град.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Детали: По словам Диденко, Украина в понедельник будет находиться в зоне влияния циклонов, поэтому ожидаются периодические дожди с грозами. Однако на Востоке без существенных осадков.

Синоптик отметила, что летние грозы могут провоцировать шквалы и град.

Ветер будет с юго-востока, умеренный, временами порывистый.

В большинстве областей Украины в течение дня ожидается +25 +28 градусов, на Востоке, а также в Днепре с районами, до +30 градусов, на Западе +20 +27 градусов.

В Киеве 15-го июня ожидается неустойчивая погода, периодически дождь, гроза, днем ​​+25 +28 градусов.

В то же время, по прогнозу Укргидрометцентра, 15 июня дожди и грозы ожидаются во всех украинских областях.

16 июня на большей части территории также дожди и грозы, только в Сумской, Харьковской и Луганской областях без осадков.

Примерно такая же погода прогнозируется и на 17 июня.